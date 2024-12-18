Азербайджан планирует приобретать вооружение у России

Алиев: Азербайджан три года не покупал вооружения у России

Азербайджан собирается приобретать вооружение у РФ. Однако сейчас процесс на время поставили на паузу в связи с «объективными причинами», рассказал президент страны Ильхам Алиев в интервью ВГТРК и РИА Новости .

Новых контрактов на протяжении последних трех лет не заключалось. Причина в том, что оборонная промышленность РФ в данный момент работает для «внутреннего потребителя».

Москва временно отошла от международного рынка вооружений по понятным причинам, отметил Алиев. Даже сроки тех контрактов, которые подписывали давно, Кремль попросил отодвинуть. При этом Азербайджан наблюдает за новинками в области вооружений России.

Ранее Алиев опроверг информацию о создании военной базы Турции на своей территории.