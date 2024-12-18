Алиев: Баку не нужна военная база Турции на территории Азербайджана

сегодня в 06:30

Президент Азербайджана Ильхам Алиев опроверг информацию о создании военной базы Турции на территории республики, сообщает РИА Новости .

«Если коротко — не нужна. Потребности в этом нет», — сказал Алиев в интервью агентству. Он добавил, что скрыть такие данные в современном мире нельзя.

Глава государства назвал «информационными вбросами и спекуляцией " сообщения СМИ о якобы планах разместить турецкую военную базу в республике.

Алиев напомнил о соглашениях между Баку и Анкарой о военном сотрудничестве.