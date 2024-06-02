Опасность атаки БПЛА объявлена в Воронежской области

Опасность атаки беспилотников объявлена на территории Воронежской области, сообщил губернатор Александр Гусев в Telegram .

«Прошу сохранять спокойствие. Силы ПВО наготове. Следите за дальнейшими оповещениями от правительства области или от МЧС России», — сказано в сообщении.

Ранее сигнал ракетной опасности был объявлен в Белгороде. Тревога продлилась меньше 10 минут.

Также губернатор Вячеслав Гладков сообщил о ранении 19-летнего молодого человека за рулем машины, по которой ударил украинский дрон-камикадзе.