Опасность атаки БПЛА объявили в Курской области

В Курской области объявлена опасность атаки беспилотников, сообщил губернатор региона Роман Старовойт в своем Telegram .

«Будьте бдительны! Силы и средства ПВО приведены в готовность для отражения возможной атаки», — сказано в сообщении.

Следом за Курской областью аналогичный сигнал поступил из Воронежской, о чем сообщил губернатор Александр Гусев. Силы ПВО также были приведены в боевую готовность.

Утром 10 апреля российские средства ПВО ликвидировали пять дронов ВСУ над Брянской областью.

Также российские военнослужащие сожгли четыре автобуса с киевскими боевиками на правом берегу Днепра.