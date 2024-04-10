Опасность атаки БПЛА объявили в Курской области
В Курской области объявлена опасность атаки беспилотников, сообщил губернатор региона Роман Старовойт в своем Telegram.
«Будьте бдительны! Силы и средства ПВО приведены в готовность для отражения возможной атаки», — сказано в сообщении.
Следом за Курской областью аналогичный сигнал поступил из Воронежской, о чем сообщил губернатор Александр Гусев. Силы ПВО также были приведены в боевую готовность.
Утром 10 апреля российские средства ПВО ликвидировали пять дронов ВСУ над Брянской областью.
Также российские военнослужащие сожгли четыре автобуса с киевскими боевиками на правом берегу Днепра.