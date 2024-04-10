Российские бойцы сожгли четыре автобуса с боевиками ВСУ на правом берегу Днепра, пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

Расчет противотанкового ракетного комплекса «Фагот» российской группировки войск «Днепр» обнаружил движение микроавтобусов с украинскими националистами.

По врагу выпустили управляемые ракеты. Как показала разведка, уничтожены четыре транспортных средства с пехотой противника.

Это пресекло попытку ротации подразделений ВСУ в этом районе.