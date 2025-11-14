Военный эксперт Борис Джерелиевский и специалист по международным отношениям Евгений Михайлов оценили идею руководства Евросоюза создать объединенную разведку и рассказали о рисках, сообщает Общественное Телевидение России .

«Любая разведка — такой же элемент подготовки войны и милитаризации Европы, как, допустим, военное строительство, расширение производства снарядов, бронетехники и других систем. Это такой же важный элемент, такая же форма боевого обеспечения», — заявил Джерелиевский.

В свою очередь, Михайлов отметил, что США может ответить на этот шаг серией переворотов в Евросоюзе.

Враждебное отношение к России и другие подобные настроения продолжат подпитываться в Европе, пока не произойдет смена руководства в Европейском союзе. Тем не менее, как отметил источник, к новому разведывательному ведомству Евросоюзу еще предстоит долгий путь.

