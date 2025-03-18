«Они его признают точно»: депутат оценил отношение США к Крыму в составе РФ

Депутат Чепа: США могут признать законный статус Крыма в составе России

Первый зампред комитета Государственной Думы по международным делам Алексей Чепа заявил, что США в ближайшее время могут признать законный статус Крыма в составе России. Это даст полуострову новые преференции в виде открытых иностранных инвестиционных проектов, сообщает Общественная Служба Новостей .

«Крым будет обсуждаться в общем контексте мирного договора. Не думаю, что сегодня будут отдельно рассматривать эту тему», — также отметил депутат.

По его словам, есть что-то символичное в совпадении даты разговора Трампа и Путина с датой годовщины вхождения Крыма в состав РФ.

Вечером во вторник, 18 марта, Владимир Путин обсудил с Дональдом Трампом ситуацию на Украине.