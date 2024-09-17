Onet: встреча Зеленского и главы МИД Польши Сикорского была крайне напряженной

Встреча президента Украины Владимира Зеленского и министра иностранных дел Польши Радослава Сикорского, которая проходила в Киеве с 13 по 15 сентября, была «крайне напряженной». Об этом написал журналист польского СМИ Onet Витольд Юраш, сообщает РБК .

Зеленский предъявил Сикорскому претензию в том, что Польша не помогает Украине на переговорах о вступлении в Евросоюз. Министр иностранных дел парировал, что его стране понадобилось 10 лет для присоединения к ЕС. У Киева вряд ли получится сделать это за один год.

Затем Зеленский сказал, что Польша должна предоставить Украине большее количество боевой техники и применять свои системы противовоздушной обороны для сбития российских ракет. Сикорский сказал, что Варшава не пойдет на такой шаг без одобрения других стран Североатлантического альянса.

Другим поводом для конфликта на встрече стало обсуждение вопроса Волынской резни. Украинский президент потребовал, чтобы Польша не поднимала этот вопрос. На основе этого журналист Юраш сделал вывод, что Киев и Варшава переживают кризис в отношениях.

Ранее польский депутат Януш Ковальский заявил, что главу МИД Украины Дмитрия Кулебу нужно признать персоной нон грата после его слов о Волынской резне. Парламентарий считает, что слова дипломата носят ревизионистский характер.