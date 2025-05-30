«Он останется с нами»: Трамп подтвердил неформальную роль Маска

Трамп и Маск объявят о новых планах на пресс-конференции

Президент США Дональд Трамп проведет совместную пресс-конференцию с бизнесменом Илоном Маском в Овальном кабинете Белого дома, сообщает «КоммерсантЪ» . Анонс мероприятия был опубликован главой государства в его социальной сети Truth Social.

Особое внимание событию придает тот факт, что встреча состоится в последний официальный день Маска на посту специального государственного сотрудника.

Несмотря на формальное завершение полномочий миллиардера, президент подчеркнул, что бизнесмен сохранит влияние.

«Это его последний рабочий день, но не совсем — он всегда будет с нами и продолжит помогать. Илон потрясающий!» — написал Трамп.

Накануне, 29 мая, Маск сам объявил об окончании своей работы в администрации, поблагодарив президента за возможность возглавить борьбу с неэффективными расходами через Департамент эффективности правительства (DOGE).

Эксперты расценивают предстоящую пресс-конференцию как сигнал о сохранении стратегического партнерства между главой государства и самым влиятельным предпринимателем технологической отрасли. Ожидается, что на мероприятии могут быть затронуты темы модернизации госаппарата, космических программ и искусственного интеллекта — ключевых сфер интересов Маска.