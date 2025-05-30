Илон Маск сохранит влияние в администрации Трампа после ухода из DOGE

Несмотря на завершение своей официальной роли в правительственном ведомстве по повышению эффективности (DOGE), Илон Маск останется в ближнем кругу Дональда Трампа. Об этом заявил министр торговли США Говард Латник в эфире Fox News.

«Он и президент — отличные друзья, — подчеркнул Латник. — Илон по-прежнему очень близок к президенту, и это положение вряд ли изменится».

Ранее сам Маск в публикации на X подтвердил завершение своего статуса «особого служащего правительства», добавив, что «значение DOGE со временем будет только расти».

Решение сократить участие в DOGE последовало после резкого падения прибыли Tesla: в I квартале 2025 года чистая выручка компании рухнула на 71% год к году. Эксперты связывают это отчасти с репутационными издержками от политической деятельности Маска.

В апреле предприниматель анонсировал постепенный выход из оперативного управления DOGE. Несмотря на формальный уход, его неформальное влияние на администрацию остаётся значительным благодаря близости к Трампу. Аналитики прогнозируют дальнейшую трансформацию роли Маска — от официального куратора до «теневого» советника