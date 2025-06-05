Ограничения на въезд в США коснутся граждан 12 стран

Американский президент Дональд Трамп запретил въезд в США гражданам 12 стран и ввел частичные ограничения для жителей еще семи государств, пишет ТАСС .

Как сообщила корреспондент CBS при Белом доме Дженнифер Джейкобс, полный запрет будет распространяться в отношении граждан Афганистана, Гаити, Ирана, Йемена, Ливии, Мьянмы, Республики Конго, Сомали, Судана, Чада, Экваториальной Гвинеи и Эритреи. Частичные ограничения будут действовать для граждан Бурунди, Венесуэлы, Кубы, Лаоса, Сьерра-Леоне, Того и Туркменистана.

Ранее сообщалось, что администрация американского президента Дональда Трампа планирует пересмотреть правила въезда для граждан 43 стран. Отмечалось, что новые визовые ограничения могут коснуться 21 страны. Граждане Афганистана, Бутана, Венесуэлы, Ирана, Кубы, КНДР, Ливии, Сомали, Судана, Сирии и Йемена рискуют полностью утратить возможность путешествовать в США.