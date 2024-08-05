Офис Зеленского: военнослужащие ВСУ устали от постоянных боевых действий
Фото - © Телеграм-канал Владимира Зеленского
Советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что военнослужащие ВСУ устали от постоянных боевых действий, сообщает ТАСС.
По его словам, украинская армия также отмечает отрицательную динамику боевых действий. Кроме того, бойцы ВСУ жалуются на дефицит вооружения и ресурсов.
Ранее офицер ВСУ Кирилл Сазонов заявил, что опытные украинские военные, находящиеся на передовой, устали от боев из-за отсутствия замены личного состава.
По его словам, некоторые бойцы самовольно покидают военные части, отказываясь выполнять приказы.
Ранее французский журналист Эммануэль Гриншпан посетил Украину и рассказал о положении ВСУ. По его словам, из-за нехватки боеприпасов и солдат об украинском контрнаступлении в ближайшее время не может быть и речи.