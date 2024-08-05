Офис Зеленского: военнослужащие ВСУ устали от постоянных боевых действий

По его словам, украинская армия также отмечает отрицательную динамику боевых действий. Кроме того, бойцы ВСУ жалуются на дефицит вооружения и ресурсов.

Ранее офицер ВСУ Кирилл Сазонов заявил, что опытные украинские военные, находящиеся на передовой, устали от боев из-за отсутствия замены личного состава.

По его словам, некоторые бойцы самовольно покидают военные части, отказываясь выполнять приказы.

Ранее французский журналист Эммануэль Гриншпан посетил Украину и рассказал о положении ВСУ. По его словам, из-за нехватки боеприпасов и солдат об украинском контрнаступлении в ближайшее время не может быть и речи.