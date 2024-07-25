Французский журналист посетил Украину и рассказал о положении ВСУ

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Monde: о полномасштабном контрнаступлении ВСУ не может быть и речи

Журналист французской газеты Monde Эммануэль Гриншпан заявил, что ВСУ лишь обороняются по всем фронтам, а из-за нехватки боеприпасов и солдат о полномасштабном украинском контрнаступлении в ближайшие месяцы не может быть и речи, сообщает РИА Новости .

«О полномасштабном украинском контрнаступлении в ближайшие месяцы не может быть и речи», — говорится в публикации.

Журналист подчеркнул, что для наступления у Киева недостаточно обученных штурмовых отрядов, бронетехники и боеприпасов. Бойцы ВСУ вынуждены находиться в оборонительной позиции на всей линии боевого соприкосновения.

Гриншпан добавил, что западные союзники возобновили поставки боеприпасов Украине, однако этого все равно недостаточно.

Ранее стало известно, что ВСУ могут начать новое наступление на харьковском направлении. На этом направлении СВО уже может находиться около 95 тыс. украинских бойцов с большим количеством бронетехники.