Независимый репортер Павел Кукушкин заявил, что ВСУ могут начать новое наступление на Харьковском направлении. По его словам, сейчас там сосредоточены основные силы противника.

Журналист отметил, что на этом направлении уже может находиться около 95 000 украинских бойцов с большим количеством бронетехники.

«Это одно из вероятных направлений, и оно уже идет. Они остервенело пытаются нас оттуда выбить с мая, когда мы туда зашли и закрепились, но ничего у них не получается», — пояснил Кукушкин в эфире радио Sputnik.

Репортер подчеркнул, что при этом у украинских военных отсутствуют другие направления, где были бы сосредоточены их подобные силы.

Кукушкин добавил, что в настоящее время солдаты ВСУ вынуждены обороняться, в связи с чем они не могут «выкатить огромные силы» где-либо еще.