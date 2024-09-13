Офис Х переедет из Сан-Франциско в Техас

Штаб-квартира компании X в пятницу переезжает из Сан-Франциско в город Остин, штат Техас, пишет РИА Новости .

О намерении переместить главный офис Х его владелец Илон Маск заявил в июле.

«Причиной решения он назвал принятие губернатором штата закона, касающегося полномочий образовательных учреждений в вопросах гендерного самоопределения детей», — указано в публикации.

Ранее соцсеть Х решила полностью закрыть свой бразильский офис из-за трений с властями страны.