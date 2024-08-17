Угрозы судьи Верховного суда Бразилии заставили Маска закрыть офис соцсети Х

Вечером 16 августа судья Верховного суда Бразилии Алешандре де Мораес пригрозил одному из сотрудников соцсети Х арестом, после чего руководство площадки приняло решение закрыть свой офис в этой стране ради безопасности сотрудников, сообщает «Подъем» .

Известно, что судья грозил арестом представителю соцсети Х, если не будет выполнено его «цензурное распоряжение». Судя по всему, речь идет о требовании удалить из Х всю дезинформацию о президентстве Жаира Болсонару.

Предприниматель Илон Маск ранее отказался выполнять требование постановления суда об удалении аккаунтов с информацией о Болсонару, после чего в отношении него началось расследование.

Теперь же соцсеть Х решила полностью закрыть свой бразильский офис, но этот факт никак не повлияет на доступ пользователей к площадке.