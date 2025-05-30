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В Госдуме предложили ограничить иностранцев в покупке российских SIM-кар

Законопроект, внесённый в парламент, предполагает сокращение лимита SIM-карт с нынешних десяти до одной на человека.

«Совершенно необъяснимая ситуация, когда временно проживающий в стране мигрант запасается целым десятком номеров — для звонков домой и работодателю вполне хватит одного», — считает автор инициативы.

Особое раздражение парламентария вызвала текущая редакция закона «О связи», позволяющая иностранцам формально легализовать целый арсенал SIM-карт.

В пояснительной записке к документу указано, что «массовое распространение SIM-карт среди нерезидентов создаёт угрозы национальной безопасности».