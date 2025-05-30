«Одна симка — один мигрант»: в Госдуме предложили изменить закон о связи
Депутат Госдумы Ярослав Нилов инициировал радикальное ужесточение правил пользования мобильной связью для иностранцев, сократив количество сим-карт.
Законопроект, внесённый в парламент, предполагает сокращение лимита SIM-карт с нынешних десяти до одной на человека.
«Совершенно необъяснимая ситуация, когда временно проживающий в стране мигрант запасается целым десятком номеров — для звонков домой и работодателю вполне хватит одного», — считает автор инициативы.
Особое раздражение парламентария вызвала текущая редакция закона «О связи», позволяющая иностранцам формально легализовать целый арсенал SIM-карт.
В пояснительной записке к документу указано, что «массовое распространение SIM-карт среди нерезидентов создаёт угрозы национальной безопасности».