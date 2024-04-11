Очередной взрыв прогремел в Харькове

Новый взрыв прогремел на территории украинского Харькова, пишет РИА Новости со ссылкой на местные СМИ.

«Сообщают о взрыве в Харькове», — сказано в публикации.

Примечательно, что воздушная тревога, по данным министерства цифровой трансформации, в регионе не объявлялась.

Ранее президент России Владимир Путин заявлял, что ВС РФ вынуждены отвечать на атаки ВСУ по своим энергообъектам. Удары по украинским энергетическим объектам являются часть процесса демилитаризации, так как они влияют на оборонно-промышленный комплекс противника.