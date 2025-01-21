Очень выгодно для России: политолог оценил приостановку помощи США для Украины

Пауза в 90 дней от США для Украины может привести к снарядному голоду и дефициту замены выбитой бронетехники и артиллерии, сообщил РИАМО политолог, гендиректор ООО «Институт коммуникационного менеджмента» Вадим Сипров.

Ранее президент США Дональд Трамп после инаугурации подписал указ о приостановке американской помощи Украине и другим государствам на 90 дней. За это время в Вашингтоне хотят проанализировать, соответствуют ли меры поддержки американским политическим целям.

«Безусловно, даже эта небольшая пауза в 3 месяца крайне выгодна России. Если учитывать, что снаряды самого ходового калибра 155 мм, артиллерийские орудия и значительная часть бронетехники поставляются Украине из Соединенных Штатов, то такая пауза может привести к снарядному голоду и дефициту замены выбитой бронетехники и артиллерии», — сказал Сипров.

Он добавил, что украинская сторона вряд ли сможет компенсировать этот дефицит боеприпасов и техники. Еще один важный вопрос — будет ли миллиардер Илон Маск продолжать обеспечивать ВСУ связью через систему Starlink. Если ВСУ останутся еще и без связи, это неизбежно скажется на их способности удерживать фронт.

«При этом Соединенные Штаты отказались помогать не только Украине, но и другим странам, получающим американскую помощь, на период в 90 дней. Эта инициатива не является миротворческой, даже несмотря на то, что Украина — один из крупнейших получателей помощи от Соединенных Штатов Америки», — отметил политолог.

Экономика в США

Сипров пояснил, что подобного рода решения принимаются как правило в рамках оптимизации бюджета. Трамп, заявивший об этом в своей инаугурационной речи, намерен обуздать инфляцию в США и остановить спад в реальном секторе экономики.

«Для достижения этих целей Трампу и его команде необходимо оценить эффективность использования средств государственного бюджета. Именно с этим связана приостановка помощи, в том числе Украине. Существует вероятность, что Америка в дальнейшем прекратит помогать Украине вовсе — ни деньгами, ни вооружением, ни чем-либо еще. Или же помощь будет предоставляться только с прямой выгодой для предприятий военно-промышленного комплекса США», — рассказал эксперт.

Он уточнил, что для этого выгода должна быть сиюминутной, а не отложенной, например, до возвращения заемных средств или выплат от Украины.