«Обсудить, на что готов Зеленский»: названа причина визита Шольца в Киев

Bild: Шольц в Киеве хочет понять, на что готов Зеленский ради мира

Основная цель поездки канцлера Германии Олафа Шольца в Киев — узнать, «на что готов» украинский президент Владимир Зеленский ради прекращения огня и как он оценивает нынешнюю ситуацию на фронте, утверждает Bild . Немецкий политик совершил первый почти за 2,5 года визит на Украину.

По приезде Шольц и Зеленский посетили госпиталь с ранеными военными ВСУ. Канцлер в соцсетях также заявлял, что в рамках поездки объявит о выделении Украине пакета военной помощи на 650 миллионов евро, который передадут в декабре.

«Германия останется самым сильным сторонником Украины в Европе», — заявлял Олаф Шольц.

Визит немецкого канцлера в столицу Украины ранее не был объявлен. В преддверии федеральных выборов Шольц хочет показать, что он остается канцлером и способен вести международные переговоры, также отмечает издание.