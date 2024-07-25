Общественный штаб по наблюдению за выборами начал работу в Москве

В столице начал работать Общественный штаб по наблюдению за выборами депутатов, которые пройдут с 6 по 8 сентября, сообщает Telegram-канал «Общественный штаб: выборы 2024» .

Руководителем Общественного штаба назначен Вадим Ковалев, замруководителя Общественного штаба и руководителем Электронного штаба — Илья Массух, замруководителя Общественного штаба по информационному сопровождению — Александр Асафов.

Ранее стало известно, что на портале mos.ru появился новый раздел, где собрана вся информация о грядущих осенних выборах в Мосгордуму. Жители столицы смогут удаленно проголосовать за своих кандидатов.

С 6 по 8 сентября жители столицы будут выбирать депутатов Мосгордумы, а жители ТиНАО еще проголосуют за депутатов в 8 муниципальных округах.