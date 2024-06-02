Обозреватель Evrensel обвинил Макрона в лицемерии после получения им премии мира

Французский лидер Эммануэль Макрон лицемерно высказывается о войне с Россией даже после получения Вестфальской премии мира, заявил обозреватель турецкой газеты Evrensel Юджель Одземир. Его слова приводит РИА Новости .

«Будучи лауреатом Вестфальской премии мира, которая была учреждена по случаю подписания в Мюнстере Вестфальского мира, положившего конец Тридцатилетней войне, <…> Макрон с картой в руке рассказывал о том, почему Украина должна бомбить Россию», — указал журналист.

Подобное противоречие, по его словам, стало еще одним проявлением тотального лицемерия Макрона. Плюс ко всему, президент Франции хочет втянуть в противостояние с РФ еще и немецкого канцлера Олафа Шольца.

Макрон получил Вестфальскую премию мира за «неустанные усилия по сдерживанию конфликта» на Украине из рук президента ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера в ходе недавнего визита в Германию.