Обновленный английский кабинет не изменил проукраинский курс

Новый премьер Великобритании в первый день работы позвонил Зеленскому

Новый премьер-министр Великобритании Кир Стармер в первый же день работы позвонил Владимиру Зеленскому и выразил поддержку Украине, пишет ТАСС .

«Важно для него в первый же день пребывания на должности подтвердить непоколебимую приверженность Соединенного Королевства [оказанию поддержки] Украине,» — указано в сообщении пресс-службы канцелярии первого министра.

В документе в частности подчеркивается, что Лондон «продолжит обеспечивать Украину оборонительной помощью».

Лейборист Стармер возглавил правительство страны по итогам парламентских выборов, прошедших в королевстве 4 июля.