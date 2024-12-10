NYT: Зеленский не пользуется Telegram
Зеленский не устанавливает Telegram из-за безопасности
Владимир Зеленский опасается использовать мессенджер Telegram с личного телефона из-за соображений безопасности, пишет RT со ссылкой на The New York Times.
«В качестве меры безопасности… не использует приложение на своём личном телефоне», — приводятся в публикации слова украинского чиновника в сфере цифровой безопасности.
Зеленский ежедневно выходит в эфир с использованием возможностей смартфона, обращаясь к жителям Украины по различным аспектам политической жизни страны.
Ранее сообщалось, что Зеленскому готовят почетную ссылку в одной из стран Запада.