NYT: Зеленский не пользуется Telegram

Владимир Зеленский опасается использовать мессенджер Telegram с личного телефона из-за соображений безопасности, пишет RT со ссылкой на The New York Times.

«В качестве меры безопасности… не использует приложение на своём личном телефоне», — приводятся в публикации слова украинского чиновника в сфере цифровой безопасности.

Зеленский ежедневно выходит в эфир с использованием возможностей смартфона, обращаясь к жителям Украины по различным аспектам политической жизни страны.

Ранее сообщалось, что Зеленскому готовят почетную ссылку в одной из стран Запада.