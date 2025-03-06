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NYT: в США считают, что приостановка помощи Украине не будет долго продолжаться

Представители администрации президента США Дональда Трампа предположили, что приостановка помощи Украине может длиться недолго, если Владимир Зеленский пойдет на уступки Белому дому, сообщает РИА Новости со ссылкой на New York Times.

«Представители администрации Трампа предположили, что пауза в поддержке может быть относительно недолгой, если… Владимир Зеленский уступит требованиям Белого дома», — говорится в сообщении.

После скандальной встречи президента США Дональда Трампа с украинским лидером Владимиром Зеленским, Вашингтон заявил, что приостанавливает военную помощь для Вооруженных сил Украины (ВСУ).

5 марта в Белом доме назвали точную причину, что решили пойти на такой шаг для пересмотра пакета помощи.