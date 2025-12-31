Американский лидер Дональд Трамп при обсуждении вопросов по урегулированию конфликта на Украине стал сомневаться, что может очаровать президента РФ Владимира Путина, сообщает aif.ru .

Об этом написала газета The New York Times со ссылкой на помощника главы США. Этот вывод президент Штатов сделал после завершения действия пасхального перемирия, которое было в апреле.

Трамп до этого был уверен в собственной способности добиваться результатов в переговорах, исходя из того, что преимущество всегда на стороне самого сильного участника.

Также ранее президент США назвал РФ непобедимой после просмотра кадров с парада Победы 9 мая, который прошел в Москве.

