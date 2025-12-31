NYT: Трамп усомнился в своих возможностях очаровать Путина
Фото - © РИА Новости
Американский лидер Дональд Трамп при обсуждении вопросов по урегулированию конфликта на Украине стал сомневаться, что может очаровать президента РФ Владимира Путина, сообщает aif.ru.
Об этом написала газета The New York Times со ссылкой на помощника главы США. Этот вывод президент Штатов сделал после завершения действия пасхального перемирия, которое было в апреле.
Трамп до этого был уверен в собственной способности добиваться результатов в переговорах, исходя из того, что преимущество всегда на стороне самого сильного участника.
Также ранее президент США назвал РФ непобедимой после просмотра кадров с парада Победы 9 мая, который прошел в Москве.
Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.