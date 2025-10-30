NYT: Трамп пытается заслужить место в раю, решая конфликты в Газе и на Украине

Миротворческие усилия президента США Дональда Трампа в секторе Газа и на Украине не беспочвенны — с их помощью республиканец пытается заслужить место в раю. Об этом говорится в публикации газеты New York Times, сообщает РИА Новости .

По данным издания, Трамп в последние разы упоминал рай, обсуждая обеспеченное им перемирие в секторе Газа, а также усилия, которые он прилагает по урегулированию украинского конфликта. New York Times считает, что республиканец как бы приводит аргументы в пользу своего спасения.

«Возможно, неудивительно, что человек, приближающийся к концу восьмого десятка, подводит итоги», — говорится в статье.

Ранее президент США заявил, что хотел бы попасть в рай после смерти. По его словам, он хочет обеспечить себе место там, если сможет «спасти от гибели 7 тыс. человек в неделю».

