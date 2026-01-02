сегодня в 10:59

NYT: Трамп не планирует соблюдать гарантии безопасности, о которых просит Киев

Американский президент Дональд Трамп не даст главе Украины Владимиру Зеленскому гарантии безопасности в том формате, в котором тот их просит. Стремление Киева достичь определенных договоренностей понятно, но рискует оказаться тщетным и опасным, сообщает РИА Новости со ссылкой на газету New York Times.

Даже если Трамп возьмет некие обязательства по Украине, то будет иметь возможность манипулировать ими. Таким образом, сможет избежать необходимости проделывать обещанное.

По словам авторов статьи, Трамп регулярно угрожал России, но фактически не проявлял желание напрямую противостоять РФ.

Ранее сообщалось, что во время первого срока Трамп в частных беседах называл Зеленского «ублюдком». Американский президент тогда возлагал вину на Украину за вмешательство в выборы 2016 года.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.