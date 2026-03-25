NYT: США направили Ирану план по выходу из конфликта

Вашингтон направил Тегерану план из 15 пунктов по прекращению конфликта на Ближнем Востоке, сообщает RT со ссылкой на The New York Times.

«Предложение из 15 пунктов… отражает стремление администрации (президента США Дональда. — прим. ред) Трампа найти выход из конфликта на фоне его экономических последствий», — говорится в сообщении.

Ранее президент США Дональд Трамп дал Ирану 48 часов на разблокировку Ормузского пролива.

Конфликт на Ближнем Востоке начался 28 февраля, когда Штаты и Израиль ударили по Ирану. В ответ Тегеран атаковал американские базы и Израиль, а также перекрыл Ормузский пролив для прохождения всех судов.

