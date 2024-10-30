NYT: США готовятся к войне с Китаем, используя опыт конфликта на Украине

По информации The New York Times, США могут использовать российско-украинский конфликт для подготовки войны с Китаем. Они перебрасывают войска в регион и проводят учения с союзниками, сообщает РБК .

Армия США вынуждена трансформироваться из-за возможной войны с Китаем. Для этого она намерена использовать опыт конфликта на Украине.

В материале указано, что подобная война будет вестись на море, на земле, в воздухе и даже в космосе. При этом в нее могут быть вовлечены другие государства, тогда США понесет самые большие потери в истории. Китай не уступает стране в вооружении и спутниковой разведке.

Поэтому американские войска вместе с войсками союзников провели тренировки, а на Гавайских островах экипажи кораблей отработали разные методы выгрузки военной техники. При этом десантники показали не утешающие результаты — из 854 человек успешно приземлились только 492. Проблемы возникли и у транспортных самолетов C-17.

Ранее кандидат в президенты США Дональд Трамп заявил, что хочет переосмыслить Минские соглашения и внедрить в них новые механизмы с целью урегулирования конфликта на Украине. При этом страна будет настаивать на том, чтобы самим не участвовать в предложенных схемах.