NYT раскрыла детали тайной операции США в КНДР, из-за которой погибли раколовы

В 2019 году президент США Дональд Трамп дал приказ провести секретную разведывательную спецоперацию в КНДР. В результате действий американцев погибли северокорейские раколовы, сообщает РИА Новости со ссылкой на расследование New York Times.

По данным издания, Трамп хотел установить в КНДР оборудование для перехвата коммуникаций северокорейского лидера Ким Чен Ына, потому послал туда отряд спецназа ВМС США. При этом он не сообщил об операции ключевым членам Конгресса, нарушив те самым закон.

По прибытии на побережье КНДР американцы заметили проплывавшую мимо лодку, на которой, вероятно, были местные раколовы. Военные США открыли огонь по гражданскому судну, опасаясь, что их раскрыли. В итоге все, кто был на лодке, погибли, пишет New York Times.

Спустя некоторое время администрация Джо Байдена провела расследование этого инцидента и представила результаты Конгрессу. Однако все материалы остаются засекреченными.

