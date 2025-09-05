сегодня в 19:26

США готовят меры против стран, где незаконно задерживают американцев

В Белом доме разрабатывают новый президентский указ, который расширит возможности США по давлению на государства, удерживающие американских граждан без законных оснований. Об этом сообщает РБК со ссылкой на CBS News.

Новая инициатива администрации президента Дональда Трампа предусматривает создание механизмов воздействия на иностранные правительства с целью добиться немедленного освобождения задержанных американцев. Планируется также ввести ограничения для граждан США на посещение таких стран и наделить Государственный департамент дополнительными полномочиями для применения санкций к государствам-нарушителям.

Государственный департамент США разработал систему оценки безопасности зарубежных стран для американских туристов. Согласно этой классификации, наивысшую степень опасности «Уровень 4» получила 21 страна мира, куда американцам настоятельно рекомендуют не ездить.

Особую тревогу вызывают пять государств — Россия, Иран, Афганистан, Венесуэла и Северная Корея. В этих странах американские путешественники рискуют столкнуться с незаконными задержаниями, предупреждает внешнеполитическое ведомство США.