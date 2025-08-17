NYT: Путин хочет вернуть русский язык как официальный на Украину

Президент РФ Владимир Путин на саммите с главой США Дональдом Трампом на Аляске выдвинул требования обеспечить гарантии того, что русский язык снова станет официальным на Украине, сообщает РИА Новости .

Как пишет издание New York Times, ссылаясь на осведомленных еврочиновников, еще Путин потребовал безопасности для Русской православной церкви.

За исторической встречей Путина и Трампа 15 августа следил весь мир. Президенты поприветствовали друг друга как добрые приятели, несколько раз пожали руки, а также на одной машине доехали до места проведения переговоров.

Также Дональд Трамп подчеркнул, что состоявшийся саммит с российским лидером и последующий разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским и лидерами стран Евросоюза показали, что уже пора переходить к мирному соглашению.