NYT: Путин хочет вернуть русский язык как официальный на Украину
Фото - © РИА Новости
Президент РФ Владимир Путин на саммите с главой США Дональдом Трампом на Аляске выдвинул требования обеспечить гарантии того, что русский язык снова станет официальным на Украине, сообщает РИА Новости.
Как пишет издание New York Times, ссылаясь на осведомленных еврочиновников, еще Путин потребовал безопасности для Русской православной церкви.
За исторической встречей Путина и Трампа 15 августа следил весь мир. Президенты поприветствовали друг друга как добрые приятели, несколько раз пожали руки, а также на одной машине доехали до места проведения переговоров.
Также Дональд Трамп подчеркнул, что состоявшийся саммит с российским лидером и последующий разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским и лидерами стран Евросоюза показали, что уже пора переходить к мирному соглашению.