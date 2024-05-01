NYT: почти 200 редких изданий русских классиков украли в Европе

Европейские библиотеки лишились почти двух сотен редких изданий книг русских классиков, пишет РБК со ссылкой на New York Times.

«Сейчас полиция расследует масштабную скоординированную серию краж редких русских книг XIX века — в основном первых и ранних изданий Пушкина — из библиотек по всей Европе», — сказано в статье.

Европол утверждает, что с 2022 году было украдено более 170 книг. Их стоимость превышает 2,6 млн долларов. Больше всего изданий лишилась библиотека Варшавского университета. Оттуда украли сразу 78 экземпляров.

Каждая книга оценивается в десятки или сотни тысяч долларов. Отмечается, что оригиналы чаще всего заменяли копиями высокого качества. Эксперты называют пропажу такого количества книг за короткий период беспрецедентным случаем.