NYT: Киеву не хватает западного оружия для преимущества в конфликте

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Военная помощь Запада не изменила ситуацию на поле боя

Военная помощь Запада Украине не изменила ситуацию на поле боя, пишет The New York Times, выдержки мнения экспертов приводит газета «Известия» .

«Боеприпасы и оружие из пакета помощи, одобренного конгрессом, прибывают на фронт в недостаточным для стабилизации обороны количестве», — указано в материале издания.

Роб Ли из Института внешнеполитических исследований считает, что российская армия сохраняет преимущество, особенно в артиллерии и наземных силах.

Сотрудник Международного института стратегических исследований Бен Бэрри отметил низкую эффективность разрешение президента США Байдена использовать американское оружие для атак на российское приграничье.

Между тем, считает эксперт, действия Белого дома повлияли на позицию других западных стран в оценке перспектив конфликта.

Ранее американская администрация объявила о новом пакете военной помощи для Украины на сумму 225 млн долларов.