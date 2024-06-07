AFP: Джо Байден объявил о выделении Украине помощи на 225 млн долларов

Президент США Джо Байден объявил о новом пакете военной помощи для Украины на сумму 225 млн долларов, сообщает AFP .

В новый пакет войдут боеприпасы для HIMARS, зенитные ракеты Stinger, ракеты для ПВО HAWK, гаубицы, бронетехника, патрульные катера, а также противотанковые системы Javelin и AT-4 и другое вооружение.

Ранее Байден заявлял, что страны Европы потратили на помощь Украине больше денег, чем Соединенные Штаты. При этом американский лидер подчеркнул, что США продолжат поставку оружия Киеву в будущем.