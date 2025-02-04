NYT: Иран в ближайшие месяцы может создать ядерную бомбу
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Политики из США считают, что Иран ищет способ более оперативно сделать ядерную бомбу. На это стране понадобятся не годы, а месяцы, пишет New York Times со ссылкой на бывших и действующих американских чиновников, сообщает РИА Новости.
Разведка считает, что конструкторы оружия и ученые Ирана ищут способ как можно скорее превратить увеличивающиеся запасы ядерного топлива в оружие, которое будет работать. Информацию шпионы добыли в последние несколько месяцев нахождения Джо Байдена на посту главы Соединенных Штатов.
Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обсудят проблему 4 февраля.
Ранее сообщалось, что Иран закупил у России истребители Су-35.