Генерал КСИР: Иран купил российские Су-35
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Генерал КСИР Али Шадмани рассказал о закупке Ираном российских истребителей Су-35, сообщает ТАСС.
Замначальника центрального штаба ВС Ирана «Хатам-аль-Анбия» отметил, что Тегеран купил российские самолеты, потому что возникла такая необходимость.
Он добавил, что закупка военной техники будет осуществляться всякий раз, когда необходимо будет укреплять иранские военно-воздушные, сухопутные и военно-морские силы.
Ранее Россия и Иран подписали Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. Церемония прошла в Кремле.