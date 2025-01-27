Генерал КСИР: Иран купил российские Су-35

сегодня в 16:46

Замначальника центрального штаба ВС Ирана «Хатам-аль-Анбия» отметил, что Тегеран купил российские самолеты, потому что возникла такая необходимость.

Он добавил, что закупка военной техники будет осуществляться всякий раз, когда необходимо будет укреплять иранские военно-воздушные, сухопутные и военно-морские силы.

Ранее Россия и Иран подписали Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. Церемония прошла в Кремле.