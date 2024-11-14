NYT: для Киева на переговорах безопасность будет важнее вопроса территорий

Высокопоставленный украинский чиновник заявил, что для Украины в ходе возможных переговоров гарантии безопасности важнее территориального вопроса, сообщает РИА Новости со ссылкой на New York Times.

По его словам, территориальный вопрос чрезвычайно важен, но это все-таки это второй вопрос. На первом месте — гарантии безопасности.

Чиновник также отметил, что для Украины будет важна ширина демилитаризованной зоны.

При этом секретарь комитета Верховной рады Украины по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Роман Костенко заявил, что что Киев не будет официально отказываться от притязаний на территории под контролем России.

Ранее The Washington Post сообщила, что европейские союзники Украины начали обсуждать перспективы проведения мирных переговоров, при которых Украина пойдет на территориальные уступки в пользу России. Такие разговоры стали все чаще звучать после того, как стало очевидным возвращение Трампа в Овальный кабинет.