NYT: Байден одобрил поставку еще одной установки Patriot Украине

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США забрали Patriot у Польши для нужд Украины

Президент США Джо Байден согласовал перемещение батареи зенитно-ракетного комплекса Patriot из Польши на Украину, сообщает РБК .

По данным газеты The New York Times, на которую ссылается издание, власти США исходили из принципа собственной безопасности.

«Система Patriot — вторая, отправленная США на Украину, — будет доставлена из Польши, где она была размещена для защиты ротационных сил американских войск», — указано в публикации.

Уточняется, что батарея может быть размещена на первой линии фронта Украины в ближайшее время.

Ранее сообщалось, что российские военные уничтожили склад боеприпасов ВСУ, где находились ракеты для комплекса Patriot.