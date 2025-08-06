NYP: США могут не ввести санкции против РФ по истечении срока ультиматума
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Власти США могут и не ввести обещанные санкции против России после истечения срока ультиматума президента Дональда Трампа, сообщает ТАСС.
Как пишет NYP, администрация главы государства «настойчиво добивается сделки». Подобный вариант развития был бы предпочтительным для американского лидера.
В среду в Москву прибыл спецпосланник президента Штатов Стивен Уиткофф. Он прилетел во Внуково и прогулялся по парку «Зарядье».
Ранее Трамп сократил сроки своего ультиматума России по украинскому конфликту с 50 до 10-12 дней, угрожая 100% тарифами на импорт из РФ и вторичными санкциями против покупателей энергоресурсов.