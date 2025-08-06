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NYP: США могут не ввести санкции против РФ по истечении срока ультиматума

Власти США могут и не ввести обещанные санкции против России после истечения срока ультиматума президента Дональда Трампа, сообщает ТАСС .

Как пишет NYP, администрация главы государства «настойчиво добивается сделки». Подобный вариант развития был бы предпочтительным для американского лидера.

В среду в Москву прибыл спецпосланник президента Штатов Стивен Уиткофф. Он прилетел во Внуково и прогулялся по парку «Зарядье».

Ранее Трамп сократил сроки своего ультиматума России по украинскому конфликту с 50 до 10-12 дней, угрожая 100% тарифами на импорт из РФ и вторичными санкциями против покупателей энергоресурсов.