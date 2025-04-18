NYP: Байден требует за выступление на публике 300 тысяч долларов Политика сегодня в 07:25 Фото - © РИА Новости

Экс-президент США Джо Байден предлагает выступить на публике в качестве спикера. За одно мероприятие он требует не менее 300 тыс. долларов, но заказчиков услуг у мужчины не так уж и много, пишет New York Post (NYP) со ссылкой на свой источник, сообщает РИА Новости.

Другой бывший американский президент, Барак Обама, требовал за одно выступление 400 тыс. долларов, когда покинул свой пост. У Байдена стоимость выхода на публику стоит дешевле — 300 тыс. Услуги Байдена продает Creative Artists Agency. Однако бизнес у бывшего президента США идет не очень — желающих забронировать выступление политика мало. Ранее политолог Юрий Светов заявил, что выступление Байдена с речью в Чикаго — начало «консолидации всех сил против Трампа». Именно поэтому бывший глава США выступил накануне 100 дней президентства нынешнего лидера Соединенных Штатов.