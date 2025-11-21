«Нужен золотой унитаз»: Медведев ответил на призыв Зеленского «прекратить срач»

В пятницу украинский президент Владимир Зеленский призвал соотечественников объединиться и «прекратить срач». Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в своем канале в MAX отреагировал на это заявление с иронией, отметив, что для полноценного «срача» нужен один немаловажный предмет.

«Для того, чтобы устроить большой полноценный срач, нужен золотой унитаз», — написал Медведев.

Он намекнул, что данный унитаз есть только у «кошелька Зеленского» — предпринимателя Тимура Миндича, которого обвиняют в коррупции.

Ранее Зеленский заявил о критическом моменте для Украины и об «очень сложном выборе», который может возникнуть в связи с разработкой США мирного плана по урегулированию украинского кризиса. На этом фоне он призвал «прекратить срач», политические игры и обеспечить эффективную работу госструктур.

