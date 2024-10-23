НТВ: Песков опроверг слухи о «расколе» в БРИКС

Среди стран БРИКС нет «раскола». В объединении никто не работает против кого-то, поделился в интервью НТВ пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщает ТАСС .

Ранее иностранные СМИ писали о том, что якобы Китай и Россия хотят превратить БРИКС в коалицию стран, выступающих против США и других государств Запада. При этом сообщалось, что остальные члены объединения не согласны с этой позицией.

«В БРИКС никто не сотрудничает против кого-то, все сотрудничают ради своих собственных национальных интересов», — отметил Песков.

По его словам, каждый проект должен быть выгоден странам объединения. Это не будет альтернативой другим имеющимся платформам.

Также Песков отметил, что Турция сможет вступить в БРИКС даже если состоит в НАТО. Это не является препятствием для присоединения, сообщается в Telegram-канале ТАСС.

Ранее тему Украины обсудили на неформальном ужине лидеров БРИКС в Казани. Президент РФ Владимир Путин провел беседу с каждым главой иностранного государства.