Новым премьер-министром Франции стал Мишель Барнье

Новым премьер-министром Франции после отставки Габриэля Атталя стал Мишель Барнье, сообщает ТАСС со ссылкой на AFP.

На должность его назначил президент Франции Эмманюэль Макрон. Барнье — бывший еврокомиссар и экс-глава МИД Франции.

В администрации французского лидера отметили, что новому премьер-министру было поручено сформировать «правительство единства, которое будет служить стране и французскому народу».

Экс-премьер Франции Атталь подал в отставку в июле этого года. О том, что он стал сильнее отдаляться от Макрона, стало известно еще в июне.