Les Echos: премьер-министр Франции отдаляется от Макрона

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Назначенный президентом Франции Эммануэлем Макроном премьер-министр Габриэль Атталь все сильнее отдаляется от главы государства во время предвыборной кампании, пишут авторы статьи в газете Les Echos. Их слова приводит РИА Новости .

«Небольшими, но все более заметными штрихами Габриэль Атталь демонстрирует свою автономию и отмечает свои разногласия с Эммануэлем Макроном в этой предвыборной кампании», — сказано в публикации.

Журналисты обратили внимание, что Атталь на прошлой неделе выставил себя в качестве «свободного» премьера, а позже на пресс-конференции он призвал граждан «выбрать» его в качестве следующего главы правительства.

Авторы издания назвали Атталя «единоличным лидером кампании». При этом в большей части видеороликов отсутствует изображение Макрона.

«На открытии под баннером „Вместе за Республику“ — портрет Габриэля Атталя», — добавили в статье.