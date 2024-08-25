Новым мэром подмосковных Химок может стать лидер группы «Коррозия металла»

Лидер российской трэш-метал-группы «Коррозия металла» Сергей «Паук» Троицкий снова подал заявку на участие в выборах на пост мэра подмосковных Химок, он является самовыдвиженцем, сообщает ТАСС .

Сергей Троицкий уже пытался занять руководящую должность 12 лет назад. Тогда за него проголосовали 2,46% избирателей.

«Вчера я дал согласие баллотироваться на должность мэра города Химок как кандидат, выдвинутый в порядке самовыдвижения», — рассказал Троицкий.

По его словам, председатель и секретарь ТИК Химок приняли его заявление на участие в выборах, которые запланированы на начало осени 2024 года.

С 6 по 8 сентября в Подмосковье пройдут выборы в органы местного самоуправления. Участвовать в них можно как лично, явившись на избирательный участок, так и в онлайн-формате, подав соответствующую заявку на «Госуслугах». Подробнее узнать о выборах-2024 можно по ссылке.

Ранее Сергей Троицкий оказался в центре скандала в Новороссийске. Там его избили в одном из кафе из-за шаурмы.