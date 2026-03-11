Новый верховный лидер Ирана Хаменеи получил ранение в первый день нападения США

Новый верховный лидер Ирана Моджтабе Хаменеи может не выходить на публику из-за полученного еще 28 февраля во время атак Израиля и США ранения. Это произошло еще до убийства его отца, пишет New York Times со ссылкой на трех чиновников в Иране, сообщает « Осторожно, новости ».

Хаменеи еще не выступал публично. Одна из причин — риск того, что разведки США и Израиля вычислят его местоположение.

Но есть и другой фактор. Согласно источникам из Ирана, Хаменеи был ранен. Он остался в сознании и прятался в защищенном месте с ограниченной связью.

Два военных чиновника из Израиля рассказали New York Times, что, согласно данным разведки страны, Моджтабе Хаменеи был ранен 28 февраля. Это произошло еще до того, как его выбрали на должность вместо отца.

Сын президента Ирана Масуда Пезешкиана Юсеф опроверг информацию СМИ и в собственном Telegram-канале отметил, что Хаменеи находится в безопасности и хорошем здравии.

Израиль и США 28 февраля атаковали Тегеран. Иран ударил в ответ. Боевые действия на Ближнем Востоке продолжаются.

