Новый удар по Ирану может спровоцировать развал «израильского режима»
Раиси допустил развал «израильского режима» при попытке нанести удар по Ирану
Президент Ирана Эбрахим Раиси выразил сомнение, что «израильский режим» сохранится, если Иерусалим допустит хотя бы одну ошибку, пишет ТАСС.
«Если (Израиль — ред.) допустит ошибку и нападет на территорию Ирана, для него возникнут совершенно другие условия, и неясно, останется ли что-нибудь от израильского режима» — приводит слова Раиси его пресс-служба.
Президент Ирана отметил, что недавняя атака на Израиль была наказанием за атаку на иранское консульство в Дамаске.
Ранее глава МИД Ирана Хоссейн Амирабдоллахиан сравнил с игрушками сбитые над страной беспилотники. Он также отметил, что Израиль не брал ответственность за эту атаку.