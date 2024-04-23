Новый удар по Ирану может спровоцировать развал «израильского режима»

Президент Ирана Эбрахим Раиси выразил сомнение, что «израильский режим» сохранится, если Иерусалим допустит хотя бы одну ошибку, пишет ТАСС .

«Если (Израиль — ред.) допустит ошибку и нападет на территорию Ирана, для него возникнут совершенно другие условия, и неясно, останется ли что-нибудь от израильского режима» — приводит слова Раиси его пресс-служба.

Президент Ирана отметил, что недавняя атака на Израиль была наказанием за атаку на иранское консульство в Дамаске.

Ранее глава МИД Ирана Хоссейн Амирабдоллахиан сравнил с игрушками сбитые над страной беспилотники. Он также отметил, что Израиль не брал ответственность за эту атаку.