Новый мессия: политолог прокомментировал речь Трампа во время инаугурации

20 января Дональд Трамп официально вступил в должность 47-го президента США, произнеся присягу в Капитолии. В своем выступлении он акцентировал внимание на внутренних преобразованиях, игнорируя традиционные внешнеполитические темы. Политолог Юрий Светов отметил, что основное послание Трампа заключалось в его призыве «Сделаем Америку снова великой», что подразумевает, в частности, усиление армии и недопущение участия в ненужных войнах, сообщает «Вечерний Санкт-Петербург» .

Трамп анонсировал «управленческую революцию» и интеграцию инновационных технологий, упомянув о полете на Марс, который завлек американского бизнесмена Илона Маска. Однако не менее интересным оказался символизм его инаугурации — он обращался к предшественникам, прямо обвиняя их в провалах, что создавало напряженность в помещении.

«Трамп на этом шоу сделал все, чтобы приковать к себе внимание, сказать по сути, что он кто-то вроде нового мессии, что это Бог его спас от пули, которая в него летела», — добавил эксперт.

Что касается практических шагов, президент намерен подписать множество указов на такие темы, как миграция и запрет увеличения добычи нефти — на это Трамп лаконично ответил: «бурить, бурить». Он также озвучил идею вернуть контроль над Панамским каналом и изменить название Мексиканского залива на Американский.

Трамп объявил о создании фонда для реализации своих программ и Службы внешних доходов. Это подразумевает то, что другие страны будут платить США за использование американских технологий.

Светов подчеркнул, что в первую очередь Трамп сосредоточен на внутренних вопросах страны, не затрагивая серьезно международную повестку — на его инаугурации не было упомянуто ни о Китае, ни о России, ни о Европе. Трамп намерен преобразовать внутреннюю структуру управления США, прежде чем уделить внимание внешней политике.